Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца

Президент Белоруссии принял решение помиловать приговоренного к казни немца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании приговоренного к казни в Белоруссии немца Рико Кригера, передает «БелТА».

Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщалось, что для принятия решения Лукашенко пригласил «погруженных в процесс» людей, чтобы услышать подробности и узнать мнения по этому поводу.

О прошении Кригера о помиловании сообщал и адвокат приговоренного Владимир Горбач. «Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. Мы рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства», — заявлял Горбач.