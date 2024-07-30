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19:38, 30 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца

Президент Белоруссии принял решение помиловать приговоренного к казни немца
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании приговоренного к казни в Белоруссии немца Рико Кригера, передает «БелТА».

Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщалось, что для принятия решения Лукашенко пригласил «погруженных в процесс» людей, чтобы услышать подробности и узнать мнения по этому поводу.

О прошении Кригера о помиловании сообщал и адвокат приговоренного Владимир Горбач. «Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. Мы рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства», — заявлял Горбач.

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      Валентин Карант
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