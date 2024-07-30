Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил помилования

Приговоренный к казни в Белоруссии немец Кригер попросил у Лукашенко помилования

Приговоренный к казни в Белоруссии немец Рико Кригер попросил у президента республики Александра Лукашенко помилования. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«В кабинете Первого только что обсудили дело Рико Кригера — гражданина Германии, приговоренного к исключительной мере наказания. Он обратился с прошением о помиловании», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, для принятия решения Лукашенко пригласил «погруженных в процесс» людей, чтобы услышать подробности и узнать мнения по этому поводу.