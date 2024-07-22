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19:35, 22 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии приговорили к расстрелу гражданина Германии

В Белоруссии приговорили к расстрелу гражданина ФРГ Кригера

Фото: Rico Krieger / LinkedIn

Приговоренный в Белоруссии к расстрелу гражданин Германии Рико Кригер, обвиненный по шести уголовным статьям и работе на Службу безопасности Украины (СБУ) не стал обжаловать приговор, он вступил в силу. Об этом сообщило издание «СБ.Беларусь сегодня».

Минский областной суд признал его виновным в совершении взрыва на железной дороге с целью оказания воздействия на принятие решений органами власти и устрашения населения. Отмечается, что его курировал СБУ.

Помимо этого, Кригер обвинялся в терроризме, агентурной деятельности, незаконном хранении оружия, участии в экстремистском формировании и наемничестве.

Ранее в Белоруссии сообщили, что Кригер в качестве военного врача служил в запрещенном в стране полку имени Кастуся Калиновского, а именно в его структурном подразделении — иностранном механизированном батальоне «Западный». В составе этого подразделения граждане Белоруссии и Литвы с марта 2022 года воюют на стороне Вооруженных сил Украины.

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      Илья Таксюр
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