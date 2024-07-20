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16:24, 20 июля 2024Бывший СССР

Немецкого гражданина приговорили к смертной казни в Белоруссии. Что о нем известно?

В Белоруссии вынесли приговор немецкому наемнику Рико Кригеру

Фото: Rico Krieger / LinkedIn

В Белоруссии приговорили к расстрелу наемника из Германии, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Министерстве иностранных дел Германии отметили, что Берлин находится в тесном контакте с Минском относительно судьбы немецкого гражданина. При этом его имени ведомство не назвало.

Гражданин ФРГ обвиняется в терроризме и наемничестве

Как уточняет Reuters, приговоренным к расстрелу оказался 30-летний Рико Кригер, осужденный по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии. В чем именно обвиняют гражданина ФРГ, не сообщается. Однако, как заявила белорусская правозащитная организация «Весна» со ссылкой на собственные источники, обвинения связаны с терроризмом и наемнической деятельностью. Так, Кригера признали виновным в «совершении взрыва с целью повлиять на принятие решений властями, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка (террористического акта), совершенного лицом, ранее совершившим террористический акт».

Помимо этого, правозащитники сообщили, что мужчина в качестве военного врача служил в запрещенном в Белоруссии полку имени Кастуся Калиновского, а именно в его структурном подразделении — иностранном механизированном батальоне «Западный». В составе этого полка граждане Белоруссии и Литвы с марта 2022 года воюют на стороне ВСУ.

Фото: Mikalai Drazdou / Shutterstock / Fotodom

На основании этого немецкий гражданин был приговорен к смертной казни посредством расстрела. Кроме того, в заявлении, опубликованном «Весной», говорится, что Кригер находился под стражей с ноября 2023 года, а приговор ему вынесли 24 июня. Это подтвердили в МИД ФРГ.

Смертная казнь является жестокой и бесчеловечной формой наказания, которую Германия отвергает при любых обстоятельствах

МИД Германии

Тем временем в Минске эту информацию не комментировали.

Дело Рика Кригера рассматривал судья Олег Лапек. Государственное обвинение поддержала представитель Генпрокуратуры Татьяна Гракун, добавили в правозащитной организации.

Ранее в России вынесли приговор журналисту Эвану Гершковичу

19 июля в России суд приговорил американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 32-летнего иностранца задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года. Ему предъявили обвинения в шпионаже.

Фото: NGCHIYUI / Shutterstock / Fotodom

По версии следствия, мужчина по заданию Центрального разведывательного управления США приехал на Урал для сбора секретной информации о деятельности «Уралвагонзавода». В частности, журналист якобы интересовался производством и ремонтом военной техники.

Прокурор запрашивал для американского журналиста 18 лет лишения свободы. Между тем сам Гершкович свою вину не признал.

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      Варвара Кошечкина
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