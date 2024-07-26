Приговоренный к казни в Белоруссии немец фотографировал «Искандеров» для СБУ

Приговоренный к казни в Белоруссии немец Кригер делал фото «Искандеров» для СБУ

Приговоренный к казни в Белоруссии немец Рико Кригер фотографировал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Осиповичах пусковые установки «Искандер». Об этом сообщает белорусское издание «СБ.Беларусь сегодня».

По его словам, он получил от СБУ координаты, с которых должен был вести съемку, а также «картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник». «Мне нужно было сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике с определенной позиции», — сообщил Кригер.

Немцу поручили купить военную форму. Кригер рассказал, что взобрался на этот холм, сделал три снимка на телефон, которые позже на железнодорожном вокзале, откуда отправлялся в Минск, переслал своему куратору из СБУ.

По данным издания, немец фотографировал территорию воинской части, хранилище, а также командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер». Отмечается, что Кригер осознавал, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы. Отправляясь для их выполнения заданий СБУ в Белоруссию, он пытался «путать следы, чтобы выиграть время в случае своего обнаружения». Так, например, еще в Германии он забронировал сразу три гостиницы в Белоруссии, пишет издание.

30-летнего Кригера осудили по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии и приговорили к казни. Мужчина в качестве наемника служил в запрещенном в Белоруссии полку имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ.