Адвокат понадеялся на помилование Лукашенко приговоренного к казни в Белоруссии немца

Адвокат понадеялся на помилование Лукашенко приговоренного к казни немца Кригера

Владимир Горбач, адвокат приговоренного к казни в Белоруссии немца Рико Кригера, понадеялся на помилование его подзащитного президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. Мы рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства», — заявил Горбач.

Адвокат приговоренного к казни в Белоруссии немца добавил, что у него нет данных, подтверждающих как помилование Кригера, так и отклонение соответствующего ходатайства.

Гражданин Германии Рико Кригер был приговорен к расстрелу в Белоруссии 22 июля. Он обвинялся в съемке на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).