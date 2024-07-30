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15:25, 30 июля 2024Бывший СССР

Адвокат понадеялся на помилование Лукашенко приговоренного к казни в Белоруссии немца

Адвокат понадеялся на помилование Лукашенко приговоренного к казни немца Кригера
Рико Кригер

Рико Кригер. Кадр: АТН: новости Беларуси и мира

Владимир Горбач, адвокат приговоренного к казни в Белоруссии немца Рико Кригера, понадеялся на помилование его подзащитного президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. Мы рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства», — заявил Горбач.

Адвокат приговоренного к казни в Белоруссии немца добавил, что у него нет данных, подтверждающих как помилование Кригера, так и отклонение соответствующего ходатайства.

Гражданин Германии Рико Кригер был приговорен к расстрелу в Белоруссии 22 июля. Он обвинялся в съемке на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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      Екатерина Грищенко
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