Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:36, 22 мая 2026Бывший СССР

В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

Захарова: Признание удара по Старобельску показывает, как оскотинился Киев
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Признание Генштабом Вооруженных сил Украины (ВСУ) удара по Старобельску показывает, как оскотинились украинские власти. Об этом в беседе с «Известиями» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Оскотинивание киевского режима дошло до той стадии, когда (...) ликуют от убийства детей и не скрывают этого», — заявила дипломат.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились десятки подростков.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные нанесли удар по Старобельску. По сообщению пресс-службы украинского командования, удар в Старобельске был связан с якобы расположенным там штабом подразделения «Рубикон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

    Бритни Спирс предлагала полицейским при задержании поехать к ней

    В России рассмотрят новое дело в отношении обмененной художницы Скочиленко

    Перечислены лучшие маленькие смартфоны

    Психиатр призвал отказаться от трех привычек ради обретения счастья

    Туроператоры сравнили цены на Турцию и Египет летом

    Автомобиль с двумя пожилыми пассажирами врезался в слона и загорелся

    Обрушившийся на Москву и Подмосковье крупный град сняли на видео

    Главу американского аналога Центробанка привели к присяге

    Зеленский сделал новое заявление об угрозе нападения со стороны Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok