В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

Захарова: Признание удара по Старобельску показывает, как оскотинился Киев

Признание Генштабом Вооруженных сил Украины (ВСУ) удара по Старобельску показывает, как оскотинились украинские власти. Об этом в беседе с «Известиями» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Оскотинивание киевского режима дошло до той стадии, когда (...) ликуют от убийства детей и не скрывают этого», — заявила дипломат.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились десятки подростков.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные нанесли удар по Старобельску. По сообщению пресс-службы украинского командования, удар в Старобельске был связан с якобы расположенным там штабом подразделения «Рубикон».