Бывший СССР
19:39, 22 мая 2026

Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

Генштаб ВСУ: Украинские военные нанесли удар по объектам в Старобельске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Украинские военные в ночь на 22 мая нанесли удар по якобы военным объектам в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщается, удар в Старобельске был связан с якобы расположенным там штабом подразделения «Рубикон».

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ЛНР. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились десятки подростков.

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с ударом. Отмечается, что Москва также готовит обращение в ОБСЕ.

