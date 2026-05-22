Россия запросила экстренное заседание СБ ООН после удара ВСУ по общежитию с детьми

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН после удара ВСУ по общежитию в ЛНР

Россия запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию с детьми в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представителя РФ при всемирной организации Евгений Успенский, передает ТАСС.

«Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске», — сказал он.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали Старобельский профессиональный колледж Луганского государственного педагогического университета. Под ударом оказались учебный корпус и общежитие учреждения. В момент атаки внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

