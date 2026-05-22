16:23, 22 мая 2026Мир

Польша получила гарантии Трампа по сохранению американских сил

Залевский: США пообещали Польше исключение из общеевропейского сокращения войск
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты не будут сокращать численность своих военнослужащих в Польше, несмотря на общее уменьшение американского контингента в Европе. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский по итогам встречи в Вашингтоне, передает Strefa Oborony.

«Я получил четкое заверение, что заявление президента [США Дональда] Трампа о сохранении численности войск в Польше будет учтено», — заявил Залевский. Он подчеркнул, что уровень присутствия американских сил в стране останется неизменным.

Помимо этого, польская сторона объявила о начале переговоров о постоянном присутствии американских войск на своей территории. В ближайшие недели Европейское командование США должно представить план реализации решения Дональда Трампа. Также обсуждается возможность создания нового склада американской военной техники в Польше.

Ранее Трамп в недавнем телефонном разговоре отчитал главу Пентагона Пита Хегсета из-за принятого им решения приостановить переброску войск в Польшу. В ходе беседы Трамп спросил Хегсета, почему была отменена отправка войск в Польшу. После этого он объяснил Хегсету, что США не должны плохо относиться к Польше, учитывая, что она является американским союзником и имеет тесные связи с Белым домом.

