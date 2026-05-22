17:05, 22 мая 2026

Куривший в транспорте подросток задержан за избиение сделавшей ему замечание россиянки

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Перми сотрудники правоохранительных органов задержали подростка за избиение женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в отношении 16-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев преступления, а также изучают записи с камеры наблюдения в транспорте, где подросток напал на женщину.

Ранее в соцсетях появилось видео на котором видно, как женщина сделала замечание подростку, курившему в автобусе. В ответ на это подросток ударил россиянку в живот. Вскоре после ЧП полиция начала розыск дебошира.

