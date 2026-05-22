Москвичи стали тратить больше электричества из-за жары

Энергопотребление в Московском регионе увеличилось на фоне аномальной жары

Потребление мощности в энергосистеме столичного региона за последнюю неделю выросло на фоне аномальной жары — москвичи стали чаще пользоваться кондиционерами. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе компании «Системный оператор Единой энергетической системы».

По данным специалистов, прирост находится в пределах прогнозных значений, рассчитанных с учетом среднесуточной температуры, и не создает рисков дефицита электрической энергии и мощности.

По словам специалистов, май характеризуется достаточно широким диапазоном температур — например, 1 мая 2026 года среднесуточная температура была близка к нулю. Текущие показатели потребления как в наиболее холодные, так и в наиболее жаркие дни находятся в рамках сезонных колебаний. 21 мая 2026 года максимальное значение потребления мощности в энергосистеме Москвы и Московской области составило 15,5 гигаватта.

Абсолютный исторический максимум потребления мощности в Московской энергосистеме был зафиксирован 3 февраля 2026 года и составил 21,1 гигаватта. Летний максимум был отмечен 11 июля 2025 года: тогда при среднесуточной температуре плюс 27,5 градуса потребление достигло 16,1 гигаватта.

Ранее россиянам назвали способы охладить квартиру без использования кондиционера. Для этого рекомендуется перекрыть доступ солнечному свету на подступах к окну, установив внешние маркизы или приклеив на окна зеркальную термопленку. Если изменить фасад возможности нет, стоит купить плотные шторы с отражающим слоем. Также рекомендуется заменить лампы накаливания на светодиодные и убрать подальше текстиль.