ЦБ: Приток средств на инвестиционные счета россиян вырос вдвое

В 2026 году чистый приток средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) вырос вдвое. О том, что россияне стали активнее инвестировать, сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России.

С начала года приток средств увеличился до 64 миллиардов рублей — вдвое больше, чем в соответствующем периоде 2025 года. По данным регулятора, сейчас у россиян открыто 6,5 миллиона счетов, из которых около 1,6 миллиона относятся к ИИС третьего типа.

«Инвесторы активнее вкладывались в ценные бумаги на фоне постепенного снижения доходности по банковским вкладам. Самым востребованным инструментом среди владельцев ИИС оставались российские облигации, их доля в портфелях выросла до 45 процентов», — пояснили в ЦБ.

Министр финансов России Антон Силуанов оценил ситуацию с ИИС. По его словам, финансовые власти стремились создать наиболее удобный и востребованный инструмент, который, как показала практика, стал пользоваться популярностью у населения.

