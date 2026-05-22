Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:55, 22 мая 2026Экономика

Россияне стали активнее инвестировать

ЦБ: Приток средств на инвестиционные счета россиян вырос вдвое
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В 2026 году чистый приток средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) вырос вдвое. О том, что россияне стали активнее инвестировать, сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России.

С начала года приток средств увеличился до 64 миллиардов рублей — вдвое больше, чем в соответствующем периоде 2025 года. По данным регулятора, сейчас у россиян открыто 6,5 миллиона счетов, из которых около 1,6 миллиона относятся к ИИС третьего типа.

«Инвесторы активнее вкладывались в ценные бумаги на фоне постепенного снижения доходности по банковским вкладам. Самым востребованным инструментом среди владельцев ИИС оставались российские облигации, их доля в портфелях выросла до 45 процентов», — пояснили в ЦБ.

Министр финансов России Антон Силуанов оценил ситуацию с ИИС. По его словам, финансовые власти стремились создать наиболее удобный и востребованный инструмент, который, как показала практика, стал пользоваться популярностью у населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Удар не был случайным». Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие луганского колледжа. Россия готовит удар возмездия

    Теннисист Медведев выдвинул обвинение в адрес организаторов турниров Большого шлема

    Блогер отправился на остров Эпштейна и оказался в подвале с завязанными глазами

    Стало известно о растущем недовольстве Зеленским среди украинцев

    Варламов назвал пускающую жизнь под откос ошибку эмигрантов

    Россия полностью остановила оборот минеральной воды бренда из Армении

    Покоривший Эверест россиянин без ног раскрыл детали восхождения

    Мужчина поцеловал четырехлетнего туриста на глазах у матери в Европе

    Ковер скрыл улики семейного конфликта российских супругов

    Актуальность российского патрона образца 1891 года оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok