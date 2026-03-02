Готовность россиян к инвестициям оценили

Силуанов: Индивидуальные инвестиционные счета стали популярны у россиян

Министр финансов России Антон Силуанов оценил ситуацию с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Его процитировало РИА Новости.

По его словам, финансовые власти стремились создать наиболее удобный и востребованный инструмент, который, как показала практика, стал пользоваться популярностью у населения.

Кроме того, министр обратил внимание на программу долгосрочных сбережений, участниками которой уже стали больше десяти миллионов россиян.

«За два года — более 800 миллиардов рублей», — уточнил Силуанов, пообещав, что эту программу продолжат развивать.

По информации Банка России, в III квартале 2025 года количество индивидуальных инвестиционных счетов выросло на 72 тысячи и достигло 6,3 миллиона.

Некоторые эксперты полагают, что в настоящее время ИИС выглядит более предпочтительным вариантом, нежели хранение денег на банковском счете, так как дает возможность воспользоваться налоговыми льготами.