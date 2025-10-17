Экономика
06:01, 17 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали лучший способ инвестировать 100 тысяч рублей

Финэксперт Дроздова призвала использовать фонды для вложения 100 тысяч рублей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В сегодняшней реальности просто хранить 100 тысяч рублей на счете — значит терять их покупательскую способность, сообщила финансовый эксперт Елена Дроздова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала разные способы инвестировать эту сумму.

Депозит — самый простой и понятный инструмент, однако его доходность низкая, обозначила эксперт.

«Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — отличный инструмент для получения налоговых льгот. На 100 тысяч рублей можно открыть ИИС и внести эту сумму, получив налоговый вычет: до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13 процентов, до 60 000 рублей — при ставке 15 процентов. На ИИС можно покупать различные активы. К примеру, вы получили налоговый вычет 13 процентов с взноса на ИИС и плюс купили облигации с 14-процентной доходностью», — рассказала Дроздова.

Одним из самых надежных инструментов на фондовом рынке являются облигации федерального займа (ОФЗ), указала собеседница «Ленты.ру». Их доходность выше, чем по депозитам, а риск ниже, чем по акциям, отметила она.

Также можно рассмотреть акции крупных компаний (голубые фишки) или тех, которые быстро растут и развиваются, считает эксперт. В первом случае риск по сравнению с облигациями выше, но и потенциальная доходность больше. Во втором — риск очень высок, но и доходность в перспективе может быть приличной, добавила Дроздова.

Еще один вариант для вложения средств — фонды. Есть Паевые Инвестиционные Фонды (ПИФы), где управляющие компании формируют портфели из различных активов и предлагают инвесторам покупать паи этих фондов, объяснила собеседница «Ленты.ру». Это позволяет снизить риск даже с небольшим капиталом, уточнил она. А есть, по словам эксперта, Биржевые Инвестиционные Фонды (ETF). Они аналогичны ПИФам, но торгуются на бирже как обычные акции. Обычно имеют более низкие комиссии.

Вложить средства можно и в драгметаллы. Для этого можно использовать обезличенные металлические счета, покупку золотых слитков или монет или инвестиции в золотодобывающие компании.

«Стоит ли инвестировать или лучше потратить? Это зависит от финансовых целей и текущей ситуации. Если в данный момент нужна срочно какая-то бытовая техника или запланирован отпуск, то, безусловно, покупаем холодильник или оплачиваем путешествие. Если же речь идет о накоплениях, то инвестировать. Важно не бояться начинать, даже с небольших сумм», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что 16 октября цена золота впервые в истории преодолела 4250 долларов за тройскую унцию.

