08:20, 16 октября 2025Экономика

Стоимость золота вновь установила исторический рекорд

Рекордная стоимость золота поднялась выше 4250 долларов за унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мировые цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы в ежедневном режиме — после того как позавчера показатель впервые превысил отметку в 4100 долларов за тройскую унцию, 16 октября он поднялся выше 4250 долларов. Рекордной оказалась стоимость в 4254,8 доллара. К моменту написания материала она росла на 1,04 процента, скорректировавшись до 4245,09, свидетельствуют данные Investing.

Последовательный рост цен на драгметалл последних дней продолжается на фоне обострения торгового противостояния США и Китая. В частности, накануне американский президент Дональд Трамп, вновь заговоривший о введении трехзначных пошлин на поставляемые Пекином товары, заявил о торговой войне с КНР.

Противоречивые высказывания властей США продолжают ослаблять доллар и двигать наверх котировки золота, констатирует в связи с этим ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «Доверие к доллару, особенно в свете свежих прогнозов МВФ относительно роста мирового госдолга к 2029 году вплоть до 123 процентов от мирового ВВП, продолжает снижаться, несмотря на беспочвенные заявления президента Трампа, что "все страны" якобы "покидают БРИКС", и неудивительно, что инвесторы считают золото намного более безопасным активом», — говорится в ее комментарии, поступившем «Ленте.ру».

Еще когда цена драгметалла была почти на пять процентов ниже, аналитики Bank of America уже прогнозировали ее рост в 2026 году до пяти тысяч долларов со средним уровнем в 4,4 тысячи.

