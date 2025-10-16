Мир
00:53, 16 октября 2025Мир

Трамп заявил о торговой войне США и Китая

Дональд Трамп заявил, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает, что Штаты находятся сейчас в состоянии торговой войны с Китаем. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас в ней участвуем», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов к торговой войне с США, однако не закрывает дверь для переговоров.

До этого Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем из-за намерения властей КНР утвердить процедуру экспортного контроля за редкоземельными металлами.

В свою очередь, власти Китая нанесли ответный торговый удар по США на фоне ужесточения риторики главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Пекина.

    Все новости