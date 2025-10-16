Трамп заявил о торговой войне США и Китая

Президент США Дональд Трамп считает, что Штаты находятся сейчас в состоянии торговой войны с Китаем. Его слова приводит ТАСС.
«Мы сейчас в ней участвуем», — подчеркнул глава Белого дома.
Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов к торговой войне с США, однако не закрывает дверь для переговоров.
До этого Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем из-за намерения властей КНР утвердить процедуру экспортного контроля за редкоземельными металлами.
В свою очередь, власти Китая нанесли ответный торговый удар по США на фоне ужесточения риторики главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Пекина.