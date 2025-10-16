Трамп заявил о торговой войне США и Китая

Дональд Трамп заявил, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп считает, что Штаты находятся сейчас в состоянии торговой войны с Китаем. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас в ней участвуем», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов к торговой войне с США, однако не закрывает дверь для переговоров.

До этого Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем из-за намерения властей КНР утвердить процедуру экспортного контроля за редкоземельными металлами.

В свою очередь, власти Китая нанесли ответный торговый удар по США на фоне ужесточения риторики главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Пекина.