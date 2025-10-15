В Китае приготовились к торговой войне с США

Посольство КНР заявило о готовности Пекина к торговой войне с США

Китай готов к торговой войне с США, однако не закрывает дверь для переговоров. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Он отметил, что в части торговых войн позиция Пекина последовательна. «Если есть драка, мы деремся, если переговоры — дверь открыта», — пояснил дипломат.

Собеседник агентства также заявил, что требование переговоров и одновременные угрозы пошлинами являются неправильным путем по взаимодействию с Китаем.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем из-за намерения властей КНР утвердить процедуру экспортного контроля за редкоземельными металлами. В свою очередь, власти Китая нанесли ответный торговый удар по США на фоне ужесточения риторики главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Пекина.