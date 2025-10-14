Экономика
10:58, 14 октября 2025Экономика

Китай нанес торговый удар по США

Китай с 14 октября начал взимать портовые сборы с судов США
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: China Daily via Reuters

Власти Китая нанесли ответный торговый удар по США на фоне ужесточения риторики главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

С 14 октября 2025 года Китай начал взимать портовые сборы с судов США. Специальный сбор распространится на морские транспортные средства, принадлежащие компаниям из Соединенных Штатов или эксплуатируемых ими. Меры также затронут суда, плавающие под флагом США или построенные в этой стране.

Размер сбора составит 400 юаней (порядка 56 долларов по актуальному курсу валют) за тонну нетто. В дальнейшем выплаты планируют заметно повысить. С 17 апреля 2026 года их размер окажется на уровне 640 юаней (около 89 долларов), через год — на отметке 880 юаней (примерно 123 доллара), а еще через 12 месяцев планка поднимется до 1120 юаней (157 долларов).

Официальный представитель Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Люй Далян объяснил необходимость нового сбора в отношении американских судов обеспечением справедливой торговой конкуренции. Экономическую политику США в отношении Китая он назвал ошибочной и призвал Вашингтон пересмотреть свой подход. Достичь компромисса в торговых вопросах, считает он, невозможно при помощи навязывания односторонней политики.

Ранее Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем из-за намерения властей КНР утвердить процедуру экспортного контроля за редкоземельными металлами. Ужесточение политики азиатского государства, полагает президент США, может привести к заметному снижению поставок этой продукции на глобальный рынок. Подобная тактика Пекина разочаровала Трампа. Вскоре он объявил о введении дополнительных 100-процентных импортных пошлин на китайские товары. Эта мера вступит в силу с 1 ноября.

