02:03, 11 октября 2025

США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины на товары из Китая

Трамп: США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины на товары из Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Пекин занял «исключительно агрессивную позицию», сообщив о том, что с 1 ноября «введет меры экспортного контроля на практически всю производимую им продукцию». По мнению главы Белого дома, КНР разрабатывала этот план давно.

Как уточнил президент, в ответ на эти действия Китая США с 1 ноября или ранее «увеличат на 100 процентов любые действующие в отношении Китая пошлины». Кроме того, они «введут меры экспортного контроля на все критическое программное обеспечение».

Ранее Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем.

