Философ Дугин: Альтернативой квадробингу неолиберализма является сохранение достоинства

Альтернативой неолиберализму как модели современного мироустройства является идея сохранения достоинства. Ее в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил российский философ и социолог Александр Дугин.

В беседе с «Лентой.ру» Дугин подчеркнул, что единственной оппозицией западной модели мира, среди черт которой философ отметил субкультуры фурри и квадробинга, является стремление сохранить в себе человечность.

Либерализм — это крах человека, потому что человек может идти в сторону укрепления своей цельности, своей вертикальности, а может оказаться квадробером, фурри, путем деградации. И либерализм — это приглашение и соблазн всем разлагаться, распадаться на атомы, а антитезой либерализма является идея собраться, сохранить свое достоинство, честь Александр Дугин

Политолог подчеркнул, что единственным способом сохранения достоинства является отказ от «цивилизации Эпштейна» и следование за политиком вроде президента России Владимира Путина.

Ранее Дугин поддержал новый молодежный тренд на фрикшн-максинг — отказ от благ современной цивилизации ради большего контроля над собственной жизнью и более полного бытия.