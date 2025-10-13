Китай объяснил необходимость взимать сборы с судов США

ГТУ КНР: Портовые сборы с судов США обеспечат справедливую торговую конкуренцию

Необходимость взимать портовые сборы с судов под флагом Соединенных Штатов обусловлена обеспечением справедливой торговой конкуренции. Об этом заявил официальный представитель Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Люй Далян. Его слова приводит ТАСС.

Эта мера, которая вступит в силу со вторника, 14 октября, носит ответный характер, пояснил он. Портовые сборы с судов США направлены в первую очередь на защиту интересов ключевых китайских отраслей и предприятий, уточнил Далян. «Сборы поддержат справедливую конкуренцию на международных рынках морских перевозок и судостроения», — резюмировал представитель китайского ведомства.

Аналогичные меры со стороны Вашингтона Далян назвал признаками проявления протекционистской торговой политики США. Подобная односторонняя политика не способствует достижению компромисса во взаимной торговле двух стран, отметил он. На этом фоне Далян призвал власти Соединенных Штатов признать «свои ошибки» и изменить свой подход в отношении Китая. «Мы надеемся, что США вернутся на правильный путь диалога и консультаций», — заключил он.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем. Поводом для этого послужило намерение властей КНР ввести экспортный контроль за редкоземельными металлами. Подобное обстоятельство, считают в Вашингтоне, может снизить поставки важнейшей для мировой экономики продукции на глобальный рынок.

Такая политика Китая разочаровала Трампа. Вскоре после этого он объявил о введении дополнительных 100-процентных пошлин в отношении товаров из КНР. Все это может привести к полноценной торговой войне между двумя крупнейшими экономиками. Глобальный ВВП при реализации подобного сценария потеряет 7 процентов, полагают в Международном валютном фонде.