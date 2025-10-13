Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:54, 13 октября 2025Экономика

Китай объяснил необходимость взимать сборы с судов США

ГТУ КНР: Портовые сборы с судов США обеспечат справедливую торговую конкуренцию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Необходимость взимать портовые сборы с судов под флагом Соединенных Штатов обусловлена обеспечением справедливой торговой конкуренции. Об этом заявил официальный представитель Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Люй Далян. Его слова приводит ТАСС.

Эта мера, которая вступит в силу со вторника, 14 октября, носит ответный характер, пояснил он. Портовые сборы с судов США направлены в первую очередь на защиту интересов ключевых китайских отраслей и предприятий, уточнил Далян. «Сборы поддержат справедливую конкуренцию на международных рынках морских перевозок и судостроения», — резюмировал представитель китайского ведомства.

Аналогичные меры со стороны Вашингтона Далян назвал признаками проявления протекционистской торговой политики США. Подобная односторонняя политика не способствует достижению компромисса во взаимной торговле двух стран, отметил он. На этом фоне Далян призвал власти Соединенных Штатов признать «свои ошибки» и изменить свой подход в отношении Китая. «Мы надеемся, что США вернутся на правильный путь диалога и консультаций», — заключил он.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем. Поводом для этого послужило намерение властей КНР ввести экспортный контроль за редкоземельными металлами. Подобное обстоятельство, считают в Вашингтоне, может снизить поставки важнейшей для мировой экономики продукции на глобальный рынок.

Такая политика Китая разочаровала Трампа. Вскоре после этого он объявил о введении дополнительных 100-процентных пошлин в отношении товаров из КНР. Все это может привести к полноценной торговой войне между двумя крупнейшими экономиками. Глобальный ВВП при реализации подобного сценария потеряет 7 процентов, полагают в Международном валютном фонде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

    В России допустили затяжной комбинированный удар по Крыму

    Рекордная стоимость золота приблизилась к новой важной отметке

    На НТВ выходит детективный сериал «Васька». Чем он удивит зрителей?

    Реклама

    Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

    Пушилин описал бои с ВСУ у Красноармейска словами «приходится их просто перемалывать»

    В Москве предотвращен теракт

    В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

    Володин заявил о сотнях тысяч нелегально находящихся в России мигрантах

    Женщина приняла представителей лотереи за мошенников и чуть не лишилась 81 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости