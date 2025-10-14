Экономика
07:41, 14 октября 2025

Золото и серебро рекордно подорожали

Рекордная стоимость золота поднялась выше $4170 за унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Мировые цены на золото продолжили обновлять исторические максимумы, значительно превысив отметку в 4100 долларов за тройскую унцию, к которой подобрались накануне. К моменту написания материала показатель рос на торгах на 1,04 процента, до 4176,01 доллара.

Аналитики связывают продолжение разгона стоимости драгметалла в том числе с новым обострением из-за позиции Пекина по поводу экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов и реакции на нее со стороны администрации Дональда Трампа.

Также дороже всего в истории стало стоить и серебро. Его цена впервые превысила 52 доллара за унцию, хотя еще месяц назад находилась на уровне 43 долларов, что тоже было многолетним максимумом.

По прогнозу аналитиков Bank of America, который приводит Reuters, золото может подорожать в следующем году до пяти тысяч долларов за унцию, а серебро — до 65 долларов, при средних ценах в 4400 и 56,25 долларов соответственно.

