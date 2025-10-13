Экономика
10:09, 13 октября 2025Экономика

Рекордная стоимость золота приблизилась к новой важной отметке

Мировые цены на золото приблизились к $4100 за тройскую унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallokopress.com

Мировые цены на золото 13 октября продолжают обновлять рекордные значения, свидетельствуют данные торгов. На максимуме показатель достигал 4096,06 доллара за унцию, вплотную приближаясь к новой психологически важной отметке в 4100 долларов.

К моменту написания материала показатель рос на 2,2 процента, до 4088,3 доллара за унцию.

Драгметалл, выполняющий для инвесторов на нестабильных рынках функцию убежища, продолжает стремительный рост — менее двух недель назад на фоне приближения шатдауна в США показатель тестировал уровень 3900 долларов за унцию. Аналитики отмечают, что на фоне ослабления давления из-за ситуации на Ближнем Востоке теперь на стоимость золота влияет новое обострение напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Американский президент Дональд Трамп в последние дни вернулся к теме подъема пошлин на товары из КНР до трехзначных значений в связи с намерением Пекина ужесточить экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов. По словам республиканца, смысла во встрече с его китайским коллегой Си Цзиньпином он тоже сейчас не видит.

