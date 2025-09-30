Экономика
19:20, 30 сентября 2025Экономика

Золото побило рекорды стоимости на фоне приближения шатдауна в США

Мировые цены на золото снова побили исторический максимум
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Мировые цены на золото 30 сентября продолжили обновлять исторические максимумы на фоне усиления рисков остановки работы американского правительства, свидетельствуют данные Investing.

К моменту написания материала показатель рос на 0,3 процента, до 3866,7 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов во вторник вплотную приближался к 3900.

Приближение шатдауна, вероятность наступления которого эксперты оценивают «сильно выше 50 процентов», ослабляет и доллар, который дешевеет в 2025 году синхронно с ростом стоимости бьющего рекорды драгметалла.

В США 1 октября в условиях отсутствующего бюджета начинается новый финансовый год. Если не будет принята хотя бы временная резолюция о продолжении финансирования правительства, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. Президент и вице-президент страны допустили остановку их работы. По словам Джея Ди Вэнса, все дело в том, что «демократы не хотят принять правильное решение».

