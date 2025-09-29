Вице-президент США предупредил о возможном шатдауне правительства

Вице-президент Вэнс: Правительству США грозит шатдаун из-за демократов

Правительство США может приостановить работу из-за нежелания демократов принять «правильное решение». Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс, его цитирует РИА Новости.

«Я думаю, что нас ждет закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение», — сказал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил шатдаун правительства на фоне того, что Сенат отклонил законопроект о финансировании. Он подчеркнул, что переговоры с демократами будут продолжены, но добавил, что «это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой».

Сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который подразумевал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Новый финансовый год в Соединенных Штатах начнется 1 октября.