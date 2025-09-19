Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:13, 20 сентября 2025Экономика

Трамп допустил шатдаун в США

Трамп допустил шатдаун правительства США после решения Сената о финансировании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране возможен шатдаун правительства на фоне того, что Сенат отклонил законопроект о финансировании. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп допустил шатдаун в США и объяснил это решением Сената отклонить законопроект о финансировании.

«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», — подчеркнул он.

Ранее Сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который подразумевал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Новый финансовый год в Соединенных Штатах начнется 1 октября.

21 декабря 2024 года федеральное правительство США приостановило работу и отправилось на формальный шатдаун. Палата представителей Конгресса США за несколько часов до произошедшего одобрила законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше оценили предложение главы МИД сбивать дроны над Украиной

    Трамп высказался об отношении украинцев к конфликту с Россией

    В российском регионе начался коллапс из-за дождей

    Трамп прокомментировал заявления о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала опасности жизни в США

    Трамп допустил шатдаун в США

    Сидящий в тюрьме педофил сумел совратить более 30 детей через интернет

    «Интервидение» пройдет в России уже сегодня. В чем новый конкурс уже превзошел «Евровидение»?

    В МВД отреагировали на слухи о прекращении гражданства России по рождению

    В небе над Украиной заметили более полусотни дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости