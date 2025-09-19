Трамп допустил шатдаун правительства США после решения Сената о финансировании

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране возможен шатдаун правительства на фоне того, что Сенат отклонил законопроект о финансировании. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп допустил шатдаун в США и объяснил это решением Сената отклонить законопроект о финансировании.

«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», — подчеркнул он.

Ранее Сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который подразумевал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Новый финансовый год в Соединенных Штатах начнется 1 октября.

21 декабря 2024 года федеральное правительство США приостановило работу и отправилось на формальный шатдаун. Палата представителей Конгресса США за несколько часов до произошедшего одобрила законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства.

