В США поддержали финансирование правительства перед шатдауном

Конгресс США одобрил продление финансирования правительства перед шатдауном

Палата представителей Конгресса США за несколько часов до шатдауна одобрила законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования, ранее транслируемого телеканалом C-Span.

Уточняется, что речь идет о проекте бюджета на текущий финансовый год, который начался там с 1 октября. Для принятия законопроекта в Палате представителей нужна была поддержка минимум двух третей ее членов. С учетом разных взглядов конгрессменов эта задача представлялась непростой. В данный момент документ направлен в Сенат США и затем, в случае прохождения необходимых согласований, поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее в субботу, 21 декабря, стало известно, что федеральное правительство Штатов приостановило работу и отправилось на формальный шатдаун. По данным телеканала C-Span, это произошло из-за того, что местный Сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона 20 декабря согласовать проект временного бюджета. Уточнялось, что если до понедельника, 23 декабря, верхняя палата Конгресса не одобрит законопроект, с этого дня федеральные органы приостановят свою деятельность.

Также сообщалось, что в попытке срыва принятия проекта по бюджету в США обвинили предпринимателя Илона Маска. По мнению члена Палаты представителей от Демократической партии Розы Делауро, бизнесмен пытался сорвать принятие законопроекта о бюджета из-за конфликта интересов.