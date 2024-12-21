Федеральное правительство США приостановило работу

Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун

Федеральное правительство США приостанавливает работу и уходит на формальный шатдаун, поскольку американский Сенат не успел до полуночи по Вашингтону 20 декабря (8:00 мск 21 декабря) согласовать проект временного бюджета. Трансляцию голосования ведет телеканал C-Span.

Шатдаун считается формальным, поскольку правительство отправляется на выходные, однако если до понедельника законопроект не будет одобрен верхней палатой Конгресса и подписан президентом Джо Байденом, федеральные органы с понедельника де-факто приостановят работу.

Американский лидер пообещал, что поддержит законопроект. Этот шатдаун стал 22-м в истории Соединенных Штатов с 1976 года. Самый длинный пришелся на первую каденцию Дональда Трампа, он произошел в конце 2018 года и продлился 35 дней.

Ранее избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что если шатдаун неизбежен, то пусть он произойдет сейчас при администрации действующего президента США Джо Байдена.

