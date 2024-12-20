Трамп захотел устроить шатдаун в США

Трамп: если шатдауну суждено случиться, то пусть это произойдет сейчас

Если шатдаун неизбежен, то пусть он произойдет сейчас при администрации действующего президента США Джо Байдена. Об этом заявил избранный американский лидер Дональд Трамп, передает телеканал NBC News.

«Если шатдауну правительства суждено случиться, то пусть это начнется сейчас, при администрации Байдена», — сказал 47-й президент Соединенных Штатов.

Ранее конгрессвумен Прамила Джаяпал заявила, что американский миллиардер и изобретатель Илон Маск является теневым президентом США, который фактически правит страной. Такой вывод она сделала исходя из факта провальных попыток принять бюджет, который устроил бы как демократов, так и республиканцев.

В случае если 20 декабря законопроект о финансировании органов власти не будет принят, то правительство США временно прекратит свою работу. При этом если сторонам получится достичь компромисса, то вопрос будет отложен до марта следующего года.