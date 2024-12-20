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15:12, 20 декабря 2024Мир

В США назвали фактического президента страны

Huffington Post: Маск является теневым президентом США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert / Reuters

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск является теневым президентом США, который фактически правит страной. Об этом заявила конгрессвумен Прамила Джаяпал, передает газета Huffington Post.

«Понятно, кто главный, и это не избранный президент Дональд Трамп. Теневой президент Илон Маск весь день ругал республиканцев [за попытки достичь компромисса с демократами о финансировании правительства], добился провала законопроекта, а затем Трамп решил последовать его примеру», — отметила политик.

Также возмутился действиями Маска и сенатор от Демократической партии США Ричард Блюменталь. По его словам, историкам еще предстоит сделать выводы о том, как феномен бизнесмена нанес удар американской демократии и ее институтам.

Ранее Маск заявил, что только правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти ФРГ. Параллельно с этим кандидат в канцлеры Германии от правой партии Алиса Вайдель уже высказалась о заявлении предпринимателя, заявив, что он совершенно прав.

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