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07:51, 21 декабря 2024Мир

В США обвинили Маска в попытке срыва принятия проекта по бюджету

Маска обвинили в попытке срыва принятия проекта о бюджете для избежания шатдауна
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Член Палаты представителей США Роза Делауро выступила с обвинениями в адрес американского предпринимателя Илона Маска из-за попытки срыва принятия законопроекта о бюджете, направленного на избежание шатдауна, поскольку он включал положение, которое могло ограничить работу предприятий бизнесмена в Китае, сообщает РИА Новости.

«Я пишу, чтобы выразить серьезную обеспокоенность влиянием и потенциальными конфликтами интересов, которые неизбранный мультимиллиардер Илон Маск использовал, чтобы посеять хаос в последнюю минуту в процессе госфинансирования», — сказано в письме Делауро Конгрессу.

По ее словам, глава SpaceX предпринял попытку «перевернуть это критическое соглашение с ног на голову с целью убрать двухпартийное положение, которое регулирует американские инвестиции в КНР, защитив свой кошелек».

Ранее стало известно, что Белый дом предупредил федеральные ведомства о необходимости готовиться к неминуемому шатдауну. Избранный американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что если приостановка работы правительства неизбежна, то пусть она произойдет сейчас при администрации действующего президента США Джо Байдена.

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