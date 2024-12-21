В США обвинили Маска в попытке срыва принятия проекта по бюджету

Маска обвинили в попытке срыва принятия проекта о бюджете для избежания шатдауна

Член Палаты представителей США Роза Делауро выступила с обвинениями в адрес американского предпринимателя Илона Маска из-за попытки срыва принятия законопроекта о бюджете, направленного на избежание шатдауна, поскольку он включал положение, которое могло ограничить работу предприятий бизнесмена в Китае, сообщает РИА Новости.

«Я пишу, чтобы выразить серьезную обеспокоенность влиянием и потенциальными конфликтами интересов, которые неизбранный мультимиллиардер Илон Маск использовал, чтобы посеять хаос в последнюю минуту в процессе госфинансирования», — сказано в письме Делауро Конгрессу.

По ее словам, глава SpaceX предпринял попытку «перевернуть это критическое соглашение с ног на голову с целью убрать двухпартийное положение, которое регулирует американские инвестиции в КНР, защитив свой кошелек».

Ранее стало известно, что Белый дом предупредил федеральные ведомства о необходимости готовиться к неминуемому шатдауну. Избранный американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что если приостановка работы правительства неизбежна, то пусть она произойдет сейчас при администрации действующего президента США Джо Байдена.