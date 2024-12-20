Белый дом предупредил о неминуемой приостановке работы правительства

WP: Белый дом предупредил о неизбежной приостановке работы правительства

Ведомства в США предупредили о необходимости готовиться к «неминуемой» приостановке работы правительства, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, утром в пятницу, 20 декабря, Белый дом предупредил федеральные ведомства о необходимости готовиться к неминуемому шатдауну.

Ранее избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что если шатдаун неизбежен, то пусть он произойдет сейчас при администрации действующего президента США Джо Байдена.

Если 20 декабря законопроект о финансировании органов власти не будет принят, то правительство США временно прекратит свою работу.