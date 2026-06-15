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01:51, 15 июня 2026Мир

В США предупредили об опасной ситуации из-за отношения Запада к России

Профессор Миршаймер: Отношение Запада к России привело к чрезвычайно опасной ситуации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Заблуждения западных политиков привели к возникновению в мире чрезвычайно опасной ситуации. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он пояснил, что на Западе уверены, что с помощью экономических санкций можно сломить Россию, а также выбить ее из числа великих держав, поддерживая Украину в конфликте. Миршаймер подчеркнул, что подобное является крайне опасным способом обращения с Россией. «Ведь вы фактически угрожаете выживанию страны, имеющей огромное количество ядерного оружия», — пояснил он, отметив, что великие державы в отчаянном положении могут пойти на невероятно рискованные шаги.

Ранее дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что Евросоюз и Великобритания планируют вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией после ухода президента США Дональда Трампа. По его мнению, «европейцы все поставили на Украину».

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