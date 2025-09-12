Экономика
12:50, 12 сентября 2025

Серебро подорожало до максимума за 14 лет

Стоимость серебра впервые с сентября 2011-го поднялась выше $43 за унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Биржевая стоимость серебра в ходе торгов в пятницу впервые с 5 сентября 2011 года превысила 43 доллара за тройскую унцию, достигая в моменте 43,01. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала показатель рос на 1,84 процента, до 42,93 доллара.

В течение предыдущих месяцев драгметалл не раз находился на 13–14-летних максимумах, хотя стоимость актива тогда была ниже, не превышая 40 долларов. На текущей неделе цена серебра поднялась выше 41 доллара за унцию и продолжила рост.

В начале 2025 года, когда она дошла только до 31 доллара, отмечалось, что его значительный рост, наблюдающийся с осени 2023-го, связан в том числе с динамикой развития солнечной энергетики, в производстве батарей для которой серебро играет ключевую роль.

