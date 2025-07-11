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15:39, 11 июля 2025Экономика

Драгоценный металл подорожал до 14-летнего максимума

Comex: Цена серебра превысила 38 долларов впервые с 2011 года
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Цены на серебро выросли до 14-летнего максимума. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По информации на 15:25 мск, стоимость тройской унции серебра поднялась до 38,315 доллара. Таким образом, отметка в 38 долларов была преодолена впервые с 22 сентября 2011 года.

Несколько позже котировки этого ценного металла дошли до 38,38 доллара.

В начале июня стоимость серебра поднялась до максимума за тринадцать лет и достигла 36 долларов за тройскую унцию. Тогда аналитики предсказывали, что если не случится экономических шоков, то котировки могут дойти до диапазона 37-38 долларов.

В начале года одной из главных причин роста цен на серебро стал усиливающийся интерес к солнечной энергетике. В производстве солнечных батарей этот металл играет ключевую роль.

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