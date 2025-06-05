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15:08, 5 июня 2025Экономика

Cтоимость серебра достигла максимума за тринадцать лет

Стоимость серебра на бирже Comex поднялась до максимального значения за 13 лет
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Steve Ikeguchi / Shutterstock / Fotodom

Стоимость серебра в четверг взлетела до максимума за тринадцать лет. Цена этого драгоценного металла на бирже Comex превысила 36 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 14:18 мск стоимость серебра с поставками в июле достигала значения в 36,13 доллара за унцию (+4,28 процента). Это стало максимумом за последние тринадцать лет. В последний раз цена этого металла превышала значение в 36 долларов 29 февраля 2012 года.

Цена золота с поставками в августе на этой же бирже в четверг росла на 0,8 процента, достигая 3,426 тысячи доллара.

По словам собеседников РБК, в случае отсутствия экономических шоков стоимость серебра может достигнуть диапазона 37-38 долларов. Росту его цены способствуют новости о сближении позиций США и ключевых торговых партнеров страны в рамках обсуждения пошлин.

В конце прошлого года аналитики говорили о возможности роста цен на серебро в течение 2025 года. Стоимость этого металла будет находиться в диапазоне 28-40 долларов за тройскую унцию, прогнозировали они. Ключевыми причинами эксперты называли рост цен на серебро на рынке Индии и повышение интереса к солнечной энергетике, в которой драгметалл используется в качестве одного из важнейших компонентов фотоэлектрических панелей для солнечных батарей.

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