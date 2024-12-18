Серебро начнет дорожать быстрее золота

«Ведомости»: аналитики считают, что серебро обгонит золото по темпам роста цен

Мировые цены на серебро в 2025 году будут расти быстрее, чем на золото, следует из данных специализирующейся на драгметаллах немецкой технологической компании Heraeus Precious Metals, на которые ссылаются «Ведомости».

В материалах отмечается, что серебро в следующем году будет находиться в диапазоне от 28 до 40 долларов за тройскую унцию, превышая показатели 2024-го на 26 и 16 процентов соответственно. Для золота предсказываемый специалистами интервал 2450-2950 долларов за унцию подразумевает рост к текущему году на 23 и 6 процентов. Таким образом, серебро в 2025-м подорожает сильнее, резюмируют специалисты.

В их отчете главными факторами роста цен на серебро названы восстановление спроса на индийском рынке и усиление интереса к солнечной энергетике, в которой драгметалл используется в качестве одного из ключевых компонентов фотоэлектрических панелей для солнечных батарей.

В конце сентября серебро подорожало до максимальных с 2012 года 32,71 доллара за унцию, а на момент написания материала стоимость составляла 30,88 доллара.

В свою очередь золото отступило от рекордных пиков, на которых оно находилось перед президентскими выборами в США, опустившись 17 декабря ниже 2650 долларов за унцию. Некоторые эксперты полагают, что защитным активом после избрания главой государства Дональда Трампа инвесторы в большей степени считают продолжающий ралли биткоин нежели этот драгметалл.