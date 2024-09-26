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16:15, 26 сентября 2024Экономика

Один драгоценный металл резко подорожал

Bloomberg: серебро подорожало до самого высокого с 2012 года уровня

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Цена серебра выросла до самого высокого с 2012 года уровня на фоне ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, этот драгоценный металл подорожал на 2,8 процента до 32,71 долларов за унцию. Таким образом, за год повышение цены составило 37 процентов.

Впрочем, пока цены на серебро остаются значительно ниже того исторического максимума в 50 долларов, который был установлен в 2011 году.

Ранее сообщалось, что мировые цены на золото впервые в истории дошли до 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию.

Эксперты объясняют такую динамику снижением ставки ФРС до 4,75-5 процентов. Есть мнение, что если ее снизят еще сильнее, то это обернется ускоренным перетоком средств инвесторов в золото, а также усилением спроса на этот металл со стороны мировых центральных банков.

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      Кирилл Луцюк
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