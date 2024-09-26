Один драгоценный металл резко подорожал

Bloomberg: серебро подорожало до самого высокого с 2012 года уровня

Цена серебра выросла до самого высокого с 2012 года уровня на фоне ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, этот драгоценный металл подорожал на 2,8 процента до 32,71 долларов за унцию. Таким образом, за год повышение цены составило 37 процентов.

Впрочем, пока цены на серебро остаются значительно ниже того исторического максимума в 50 долларов, который был установлен в 2011 году.

Ранее сообщалось, что мировые цены на золото впервые в истории дошли до 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию.

Эксперты объясняют такую динамику снижением ставки ФРС до 4,75-5 процентов. Есть мнение, что если ее снизят еще сильнее, то это обернется ускоренным перетоком средств инвесторов в золото, а также усилением спроса на этот металл со стороны мировых центральных банков.