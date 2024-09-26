Цена на золото впервые в истории достигла 2,7 тысячи долларов

Биржевые цены на золото впервые в истории достигли $2,7 тыс. за тройскую унцию

Мировые цены на золото впервые в истории достигли отметки в 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Ближе к 14:17 по московскому времени котировки драгоценного металла подскочили до отметки в 2701 доллар. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии составил более 16 процентов.

Аналитики связывают рекордный рост биржевых цен на золото в том числе с первым с 2020 года снижением ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США. Кроме того, на подобную динамику оказывает влияние геополитическая эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Последний фактор, в частности, ранее подтолкнул вверх биржевые цены на эталонную североморскую марку нефти Brent.

Специалисты Goldman Sachs до этого прогнозировали, что золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году. Однако в итоге достичь этой планки котировкам драгоценного металла удалось гораздо раньше.