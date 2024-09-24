Мировые цены на нефть выросли

Стоимость барреля нефти Brent на бирже ICE поднялась до 75,51 доллара

В ходе торгов во вторник, 24 сентября, стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте превысила отметку в 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 14:11 по московскому времени сырьевые котировки увеличились на 2,18 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигли уровня в 75,51 доллара за баррель. Прирост составил 1,61 доллара.

В свою очередь, стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки американской марки нефти West Texas Intermediate (WTI) на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,36 процента (на 1,66 доллара) и составила 72,03 доллара за баррель.

Эксперты связывают подобную динамику в том числе с геополитической эскалацией на Ближнем Востоке после массовых взрывов пейджеров в Ливане. Израиль не комментирует ситуацию, но его противники не сомневаются, спецслужбы какой страны причастны к инцидентам. Вскоре после этого ноябрьские фьючерсы на нефть Brent перешли к резкому росту. В ходе торгов на ICE во вторник, 17 сентября, сырьевые котировки подскочили сразу на два доллара и в моменте достигли уровня в 74,3 доллара за баррель. Таким образом, спустя неделю биржевая стоимость Brent увеличилась на 1,21 доллара.