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20:09, 17 сентября 2024Экономика

Цены на нефть резко выросли после взрыва пейджеров в Ливане

Нефть Brent подорожала на два доллара после массового взрыва пейджеров в Ливане
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent перешли к резкому росту после того, как стало известно о тысячах пострадавших из-за массового взрыва пейджеров в Ливане. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 19:30 по московскому времени Brent торгуется в районе 74,3 доллара за баррель, четыре часа назад котировки находились на уровне 72,5 доллара, то есть за это время они прибавили почти два доллара.

Снижение напряженности на Ближнем Востоке называли одной из причин падения цен на нефть в последние месяцы. Отказ Ирана нанести удар по Израилю успокоил рынок относительно возможность большой войны в регионе, что может повлиять на добычу нефти. Нынешняя ситуация становится новым вызовом.

В результате взрывов пострадали около трех тысяч человек, несколько из них погибли. Большей частью это члены группировки «Хезболла», однако среди раненых есть и мирные жители. Министр информации республики Зияд Макари назвал происшествие актом агрессии Израиля. По его данным, устройства были удаленно переведены в режим, приведший к детонации.

Израиль не комментирует ситуацию, однако у его противников нет сомнений, кто стоит за взрывами. В результате «Хезболла» и стоящий за ней Иран могут предпринять ответные меры, что вновь усиливает напряженность.

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      Платон Щукин
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