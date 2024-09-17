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19:34, 17 сентября 2024Мир

В США предупредили об ответе «Хезболлы» Израилю

CNN: «Хезболле» придется отреагировать на взрывы пейджеров

Фото: Hassan Ammar / AP

Исламистскому ливанскому движению «Хезболла» придется отреагировать на детонацию пейджеров по всему Ливану из-за якобы организованной Израилем серии взрывов. Такое мнение выразил аналитик Сет Джонс, передает CNN.

«Сейчас, когда мы видим, что Израиль начинает сворачивать военные действия в секторе Газе, он поворачивает на север, где находится Ливан. Теперь у "Хезболлы" не будет иного выбора, кроме как принять ответные меры», — отметил эксперт.

Джонс добавил, что если Тель-Авив «действительно начнет менять» ситуацию на севере страны, то эскалация на Ближнем Востоке будет «только развиваться». По его словам, подобный сценарий предоставит «Хезболле» «множество возможностей бросить вызов Израилю».

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Дарья Устьянцева
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