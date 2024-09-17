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17:28, 17 сентября 2024Мир

В Ливане десятки человек пострадали при взрыве пейджеров

В нескольких регионах Ливана десятки человек пострадали при взрыве пейджеров

Кадр: Telegram-канал Mash

В нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Об этим сообщает ливанское национальное информационное агентство NNA.

«Корреспондент NNA сообщил о беспрецедентном инциденте, связанном с нарушением безопасности, который произошел в южных пригородах Бейрута, а также в нескольких регионах Ливана, где беспроводные устройства связи (пейджеры) были взорваны с использованием передовых технологий», — говорится в сообщении.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуются члены шиитской милиции «Хезболла», и вызвать их детонацию.

Ранее начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к наступательным действиям на ливанском фронте. По словам военного, за последний месяц израильская армия ликвидировала множество бойцов «Хезболлы» и уничтожила большое количество военной инфраструктуры движения на территории Ливана.

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      Семен Александров
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