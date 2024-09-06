Израильская армия заявила о подготовке к наступательным действиям на ливанском фронте

ЦАХАЛ: Армия Израиля готовится к наступательным действиям на ливанском фронте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к наступательным действиям на ливанском фронте. Об этом заявил начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви, сообщает РИА Новости.

«Комбинация очень ощутимых ударов по "Хезболлах" для снижения угроз жителям на севере, включая Голанские высоты, имеет очень большое значение вместе с подготовкой к наступлению, чем мы активно занимаемся», — сказал он.

По словам военного, за последний месяц израильская армия ликвидировала множество бойцов «Хезболлах» и уничтожила большое количество военной инфраструктуры движения на территории Ливана.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США опасается возможного срыва переговоров между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС по Газе. В ведомстве допустили, что провал переговорного процесса может повлечь за собой полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке.