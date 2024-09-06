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15:38, 6 сентября 2024Мир

В Пентагоне обеспокоились возможным срывом переговоров по Газе

FT: Пентагон опасается возможного срыва переговоров между Израилем и ХАМАС

Фото: Florion Goga / Reuters

Пентагон опасается возможного срыва переговоров между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС по Газе. Об этом пишет The Financial Times (FT).

В разговоре с FT председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун обеспокоился возможным срывом переговоров по Газе. В Пентагоне допускают, что провал переговорного процесса может повлечь за собой полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке

«Я сосредоточен на том, как не допустить расширения конфликта, а также на том, как защитить наши силы», — подчеркнул генерал. Издание отмечает, что переговоры Израиля и ХАМАС остаются в тупике из-за споров по вопросу обмена пленными и вывода израильских военных.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сделка о прекращении огня в секторе Газа согласована на 90 процентов. Он подчеркнул, что в последние дни обсуждались вопросы Филадельфийского коридора и обмена пленными.

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      Юрий Леонов
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