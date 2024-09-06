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05:38, 6 сентября 2024Мир

Блинкен рассказал о согласовании сделки по перемирию в секторе Газа

Блинкен: сделка о прекращении огня в секторе Газа согласована на 90 %
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сделка о прекращении огня в секторе Газа согласована на 90 процентов. Его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что несколько этих вопросов — например, Филадельфийский коридор и обмен заложниками и заключенными — обсуждались в последние дни.

Ранее Блинкен сообщил, что Израиль согласен частично вывести свои войска из сектора Газа. По словам госсекретаря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично выразил согласие с условиями соглашения.

20 августа стало известно, что Нетаньяху ограничил представителей израильской делегации в пространстве для маневра на переговорах по Газе.

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      Юлия Мискевич
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