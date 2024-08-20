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17:40, 20 августа 2024Мир

Нетаньяху препятствовал заключению сделки по Газе

Axios: Нетаньяху ограничил переговорщиков в ходе обсуждения сделки по Газе

Фото: Naama Grynbaum / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ограничил переговорщиков в ходе переговоров касательно заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и возврате заложников. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«По сообщениям израильских чиновников, Нетаньяху отказался предоставить своим переговорщикам достаточно пространства для заключения сделки по Газе», — передает портал.

Отмечается, что переговорная группа предложила израильскому премьеру предоставить им «больше пространства для маневра», однако Нетаньяху отказался и «отчитал их за капитуляцию». Поэтому источники, которые предпочли остаться анонимными, резюмировали, что «жесткая позиция Нетаньяху значительно затрудняет процесс достижения соглашения».

16 августа в совместном заявлении представителей США, Египта и Катара сообщалось, что переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе о прекращении огня в секторе Газа проходят в «конструктивном ключе и позитивной атмосфере».

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      Дарья Устьянцева
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