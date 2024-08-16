В США заявили об успехе в переговорах Израиля и ХАМАС

В США заявили о конструктивном характере переговоров Израиля и ХАМАС

Переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа проходят в конструктивном ключе и позитивной атмосфере. Об этом сообщается в совместном заявлении представителей США, Египта и Катара в ходе пресс-конференции, передает Reuters.

«Сегодня в Дохе США при поддержке Катара и Египта представили обеим сторонам предложение, сокращающее пробелы и основанное на принципах, которые определил президент [США] Джо Байден 31 мая, и резолюции 2735 Совета Безопасности ООН», — отмечается в общем заявлении.

Дополнительно сообщается, что переговоры двух сторон продолжатся в скором времени в Каире.

Ранее газета Haaretz со ссылкой на источники сообщала, что Байден публично возложит вину за провал переговоров на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот откажется от обсуждения возвращения заложников и прекращения огня в секторе Газа.