США усилят давление на Нетаньяху в случае отказа прекратить огонь в Газе

Haaretz: Байден публично возложит вину на Нетаньяху за провал переговоров

Президент США Джо Байден публично возложит вину на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, если он откажется от переговоров о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена может предложить Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС предложение "да" или "нет" без дальнейших переговоров. Если Нетаньяху скажет нет, то в этом случае Байден впервые публично возложит вину за провал переговоров на израильского премьера», — передает газета.

Издание уточняет, что Вашингтон может «предпринять определенные шаги» против радикальных правых в правительстве, а именно министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Безалеля Смотрича, которые выражают протест сделке с ХАМАС.

9 августа лидеры Катара, Египта и США в совместном заявлении выразили готовность представить окончательное предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Они призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры 15 августа в Дохе или Каире, чтобы «заполнить все оставшиеся пробелы и начать реализацию соглашения без каких-либо задержек».